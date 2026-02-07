Mardin'de seyir halindeki kamyon alev aldı

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun dorsesi, Midyat-İdil kara yolunda alev aldı. Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yangında kamyonda hasar oluştu.

