        Mardin'de seyir halindeki kamyon alev aldı

        Mardin'de seyir halindeki kamyon alev aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:26
        Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun dorsesi, Midyat-İdil kara yolunda alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Yangında kamyonda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

