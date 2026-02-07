Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.



Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

