Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kırsal Körsu Mahallesi'nde evde boğazına henüz bilinmeyen bir cisim kaçan E.K'yi yerde hareketsiz halde gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

