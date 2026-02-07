GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.





Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​



