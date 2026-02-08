Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kadının cenazesi İstanbul'a götürüldü
Mardin'de dün tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi İstanbul'a götürüldü.
Melek D. (26) ve Ayşenur K'nin (26) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen cenazeler, işlemlerin ardından uçakla İstanbul'a götürüldü.
Melek D., Ayşenur K. ve kazada yaralanan Beyzanur Ç'nin İstanbul'dan Mardin'e gezi amacıyla geldikleri öğrenildi.
Kazada yaralanan Beyzanur Ç. (26), Muhammed Heja S. (22) ve Kadir Can S.'nin (24) kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.
Dün, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Akıncı köyü mevkisinde 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır çarpışmış, otomobildeki Melek D. olay yerinde, Ayşenur K. da kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
