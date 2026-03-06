Canlı
        Nusaybin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

        Nusaybin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin Nusaybin ilçesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Nusaybin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin Nusaybin ilçesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.


        Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Zeynep Abidin Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.


        Vakıf adına açıklama yapan Yunus Bağlı, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi.


        Açıklamanın ardından dua edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

