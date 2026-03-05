Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AUJ 664 plakalı tır, Demirtepe Mahallesi'nde devrildi.

        Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

