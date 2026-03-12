Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun özel harekat polisleriyle iftar yaptı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Mardin Valisi Akkoyun özel harekat polisleriyle iftar yaptı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde özel harekat polisleriyle iftarda bir araya geldi.

        Akkoyun, vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan özel harekat polislerine görevlerinde başarılar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Vali Akkoyun'a İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Halil Yolal ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Serkan Şahbaz da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Mardin'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutl...
        Mardin'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutl...
        Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
        Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
        Mardin'de şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı
        Mardin'de şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        16 yaşındaki kızın silahla ölümüne ilişkin baba da gözaltında
        16 yaşındaki kızın silahla ölümüne ilişkin baba da gözaltında
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı