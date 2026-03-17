Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Mart'ta il genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda, 1 kilo 572 gram esrar, 102 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök kenevir, 5 gram kokain, 2 hassas terazi, 1124 sentetik hap, 53 gram eroin, 18 sentetik ecza ve 3 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan 30 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.