Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 21:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Mart'ta il genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, 1 kilo 572 gram esrar, 102 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök kenevir, 5 gram kokain, 2 hassas terazi, 1124 sentetik hap, 53 gram eroin, 18 sentetik ecza ve 3 gram bonzai ele geçirildi.

        Yakalanan 30 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

