Mardin'de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihleri arasında belediye uhdesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açık olacak. Uygulama kapsamında, şehir genelinde hizmet veren belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

