        Türk Kızılay, Mardin'de ramazan ayı boyunca yardımlarda bulundu

        Mardin'de, Türk Kızılay Artuklu Şubesi tarafından ramazan ayı boyunca ihtiyacı olanlara yardımlar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 12:53
        Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ramazanda 441 aileye 3'er bin lira nakdi, 60 kişiye alış veriş kartı ve 145 kişiye gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

        "Her Güne Bir Aileye İftar" projesi kapsamında 29 ailenin evlerine sıcak yemek ulaştırıldı.

        Türk Kızılay Kadın Birimi öncülüğünde gönüllülerin de katkısıyla hayata geçirilen "Anne Eli İftarı" projesi kapsamında da evlerde hazırlanan yemeklerle 80 üniversite öğrencisinin iftar sofralarında buluşması sağlandı.

        Gönüllülerin katkılarıyla 20 kız çocuğuna, dikilen bayramlık kıyafetler hediye edildi, bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verildi.

        Genç Kızılay ekipleri tarafından ziyaret edilen köy okullarında ise 85 öğrenciye ayakkabı ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

        Mardin Kızılay Toplum Merkezi bünyesinde oluşturulan giyim butiğine davet edilen 265 kişiye bayramlık kıyafet dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaştıklarını belirtti.

        Yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Arı, hedeflerinin yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında güçlü bir köprü kurmak olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

