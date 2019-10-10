Nusaybin’e havan topu düştü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, boş araziye havan topu düştü.

Terör örgütü mensupları tarafından Kamışlı kentinden atılan havan topu, Nusaybin ilçesinde bulunan boş bir araziye düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası bölgede önlemler arttırıldı.

MARDİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.