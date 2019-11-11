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Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi

DHA

MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi.

MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, eve gizlendikleri tespit edilen N.D. ile Ö.E. Derik'te, Suriye uyruklu A.A ise Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

MARDİN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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