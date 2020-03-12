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Mardin’de evlat dehşeti Psikolojik tedavi gören 18 yaşındaki genç, annesini öldürüp, babasını da ağır yaraladı

İHA

Mardin'in Dargeçit ilçesinde psikolojik tedavi gören 18 yaşındaki genç, bıçakla annesini öldürüp. babasını ağır yaraladı.

Mardin’de evlat dehşeti Psikolojik tedavi gören 18 yaşındaki genç, annesini öldürüp, babasını da ağır yaraladı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde psikolojik tedavi gören 18 yaşındaki genç, bıçakla annesini öldürüp. babasını ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde anne ve babası ile yaşayan F.B. (18), girdiği bunalım sonucu dün gece eline aldığı bıçakla annesi L.B.’ye saldırdı. Annesini boğazını keserek öldüren F.B., daha sonra babası Ş.B.’ye saldırıp boynundan ağır yaraladı. Mahalle sakinlerinin sesleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, L.B.’nin öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan eşini ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz babanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, annenin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen F.B., olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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