Mardin'de, sınava hazırlanan öğrencilere kitapları evlerinde teslim edildi

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine, sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası kitaplarının dağıtımına başladı.<br>Valilik ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür, Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca 'Evde kal, kitapla, sağlıklı kal' sloganıyla, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde kalan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası kitabı dağıtımına başladı.<br>Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, öğrencilerin yanı sıra ailelerinin okumaları için aile içi iletişim içerikli kitapları da dağıtıklarını söyledi. Vali Yaman, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle okullarımız kapandı. Fakat devletimizin sunduğu imkanlar kapsamında öğrencilerimiz eğitimlerini uzaktan eğitim sistemiyle alıyor. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimize destek olmak amacıyla 'Evde kal, kitapla, sağlıklı kal' diyerek konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladık. Bu çalışmayı tüm ilçelerimizde yapacağız ve kitapları öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ <br>2020-04-10 14:29:57<br>

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