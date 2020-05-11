Mardin'de dolu, tarım arazilerini vurdu

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

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<br>Nezir GÜNEŞ/SAVUR(Mardin), (DHA)MARDİN'in Savur ilçesinde etkili olan dolu yağışı yüzlerce hektarlık tarım arazilerini vurdu. <br>Savur ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 2 günden beri etkili olan sağanağın dün akşam saatlerinde yerini doluya bırakmasıyla ilçeye bağlı Kırkdirek, Taşlık, Şenocak, İçgören mahallerinde ekili yüzlerce hektar buğday, arpa ve mercimek tarlası zarar gördü. Dolu yağışının ardından tarlalarda hasar tespit çalışması başlatıldı. <br> DHA-Genel Türkiye-Mardin / Savur Nezir GÜNEŞ <br>2020-05-11 12:04:11<br>

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