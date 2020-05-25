Vatan nöbetindeki güvenlik korucuları bayramda da unutulmadı

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile vatan nöbetinde olan güvenlik korucularını bayramda yalnız bırakmayarak moral ve destek verdi.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir güvenlik korucularını yalnız bırakmadı. Orhan Kandemir ile Hatice Turan Kandemir, güvenlik korucuları ile bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramında herkesin çocukları ve ailesi ile bir arada olduğunu ama korucu ve güvenlik güçlerinin görevlerinin başında olduğunu kaydeden Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik korucular, asker ve polisin yıllardır terörle mücadelede her zaman 24 saat boyunca görevlerinin başında olduğunu söyledi. Orhan Kandemir, "Bugün Ramazan Bayramında biz güvenlik korucularımıza nöbet yerlerinde görev başındayken moral bakımından ailelerinden uzak olduğundan dolayı bir nebze de olsa onlara moral ve motivasyon olması amacıyla ziyaret gerçekleştirdik.Yıllardır terörle mücadelede binlerce şehit verdik bu uğurda, bir o kadar da şehit vermeye hazırız. Bu bölgede terörle mücadelede gerektiği zaman ülke içerisinde ve ülke dışında güvenlik korucularımız görevlerinin başındadır.Bütün İslam aleminin, şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere şu anda görevi başında bulunan bütün korucularımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Güvenlik korucularından Ahmet Ökmen, 12 yıldır görevini her şartta yaptığını belirterek vatanı korumaktan şeref duyduklarını söyledi.

Koruculara baklava ikramının ardından bayramlaşma sona erdi.

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