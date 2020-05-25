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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefa ekipleri, kuvözde yatan çocuk için seferber oldu

İHA

Mardin'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kızıltepe'de hastanede kuvözde yatan bebeğin anne sütü ihtiyacını karşılamak için anneyi Derik'ten Kızıltepe'ye götürdü.

Vefa ekipleri, kuvözde yatan çocuk için seferber oldu

Mardin'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kızıltepe'de hastanede kuvözde yatan bebeğin anne sütü ihtiyacını karşılamak için anneyi Derik'ten Kızıltepe'ye götürdü.
Derik'te 112’ye gelen ihbar doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri harekete geçti. Derik'te ikamet eden bir anne, hastanede yatan bebeğin anne sütü ihtiyacını karşılamak için anne Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından Derik'ten Kızıltepe'ye götürüldü. Anne bebeğinin süt ihtiyacını giderdikten sonra tekrar Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından evine getirildi.
Bebeğine Ramazan Bayramında kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden anne, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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