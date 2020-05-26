Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı Gap Şelalesi'nde koronavirüs sessizliği

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan, 'Türkiye´nin 223´üncü tabiat parkı' ilan edilen, 50 bin dekar alan üzerinde meyve ve zeytin bahçelerini sulayaran Gap Şelalesi'nde, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi gelmeyince sessizlik hakim oldu.<br>Derik'e 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve 3 yıl önce 'Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı' olarak ilan edilen Gap Şelalesi ve çevresinde en sessiz günler yaşanıyor. Mardin'de etkili olan yağışların ardından aralıksız akan şelale, 50 bin dekar alan üzerindeki meyve ve zeytin bahçelerini sulayarak, can veriyor. 'Yukarı, Orta ve Aşağı Gap' diye 3 bölümden oluşan şelale, koronavirüs salgınından önce ilçe halkı ve dışarıdan gelenlerin akınına uğruyordu. Piknik alanı bulunan, çiftlerin fotoğraf çekimi için uğrak yeri olan, yaklaşık 400 metre uzunluğundaki mağaradan taşlar arasından çıkan kaynak suyunun bidonlara doldurulup, evlere götürüldüğü şelale ile çevresinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki piknik yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sessizlik hakim oldu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-26 08:17:29<br>

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