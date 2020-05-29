Midyat'ta bir mezra karantinaya alındı

'O günler çok özlendi'

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<br>Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesi Başyurt Mahallesine bağlı Efeler mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.<br>Midyat ilçesi Başyurt Mahallesi Efeler mezrasında 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişiyle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olması nedeniyle salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun aldığı kararla mezra 14 gün süresince karantina altına alındı. Mezraya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ<br>2020-05-29 00:00:56<br>

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