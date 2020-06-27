YKS'ye geç kalan Ozan'ın yardımına polis yetişti

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<br>Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalınca panik olan Ozan Kaya'nın yardımına motosikletli trafik polisi yetişti. <br>Kızıltepe ilçesinde oturan Ozan Kaya, YKS'ye katılmak üzere ilçedeki Özcan Yıldız Anadolu Lisesi'ne aracıyla gitmek istediği sırada yolunu kaybetti. Mardin Caddesi'ndeki Kızıltepe Devlet Hastanesi civarında, YKS öncesi okuldaki kapıların kapanmasına 10 dakika kala Kaya, karşılaştığı motosikletli trafik polisinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçer trafik polisi, Kaya'ya aracıyla kendisini takip etmesini söyledi. Polisin desteğiyle Kaya, kısa sürede Özcan Yıldız Anadolu Lisesi'ne yetiştirildi. Kaya, kendisini okula yetiştiren polise teşekkür etti. <br>O anlar ise trafik polisinin kask kamerasında kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER<br>2020-06-27 18:32:04<br>

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