Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN'in Derik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Tepebağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurullah Çakar'ın (40) kullandığı 47 HE 040 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hacı Çin'in (33) yönetimindeki 63 E 9787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-07-09 16:35:10



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