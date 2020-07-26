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Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi

DHA

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi


Nezir GÜNEŞ/SAVUR (Mardin), (DHA)MARDİN'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunup, imha edildi.
Savur ilçesi kırsalında askerlerin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından EYP tuzaklandığı bilgisini değerlendiren, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan arazi aramasında, EYP tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından EYP, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Savur Nezir GÜNEŞ
2020-07-26 12:02:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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