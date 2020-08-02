Mardin'de lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Ömerli ilçesinde lastiği patlayan araç şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, ÖmerliMardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil A. idaresindeki 47 LJ 017 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta mahsur kalan vatandaşlar çıkartıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.