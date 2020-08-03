Silahla oynarken kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir çocuk, oynadığı silahın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Poyraz Mahallesi Anadolu Lisesi karşısında bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde boş durumda bulunan silahla oynayan Ahmet Yasin T. (14), silahın elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlama sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.