Mardin’de okul inşaatında çökme: 5 işçi yaralandı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okul inşaatında çökme meydana geldi. Olayda 5 işçi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yeni Buğday Pazarı karşında yapımına devam edilen okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sularında okul inşaatındaki beton kalıp çöktü. Olayda 5 işçi yaralandı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Molozların arasında kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devler Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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