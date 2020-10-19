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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden personele hizmet içi eğitim

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesinden personele hizmet içi eğitim

Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Kamu İhale Kanunu ile ilgili personele yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi, Mardin Kent AŞ ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bağlı personellere yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili hizmet içi eğitim verildi. Kamu İhale Kurumu Eğitim Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesine görevlendirilen kamu ihale uzmanı Hüseyin Oktar tarafından Kültür Turizm ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi konferans salonunda verilen hizmet içi eğitim 2 gün sürdü.
Eğitimde kamu ihalelerinde görev alan personellerin bilgilerinin güncellenmesi karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, ihale uygulamaları, doğrudan temin, ihalelere yönelik şikayet ve inceleme süreci, elektronik eihale ve elektronik eeksiltme 4734 sayılı İhale Kanununda ihale usulleri gibi konular üzerinde duruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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