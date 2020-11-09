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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Mardin Seyahat Acentaları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi

İHA

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Mardin Seyahat Acentaları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın Mardin’de bir otelde yaptığı toplantıya, Mardin Seyahat Acentaları temsilcileri, Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Sebahattin Genç katıldı. Toplantının hemen ardından Bağlıkaya, Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Sebahattin Genç’e plaket takdim etti.
Bağlıkaya, yaptığı konuşmada salgın döneminde seyahat acentalarının olumsuz etkilendiğini, daha kısa mesafelerle ve özel araçlarla yolculuğun öne çıktığını ifade etti.
''Daha kısa mesafelerle, özel açlarla yolculuk öne çıktı. İnsanlar, daha çok kısa mesafeye seyahat etmeyi tercih ediyor. Doğa turları daha çok öne çıktı. Bu vesileyle bizim deniz, kum, güneşten sonra en önemli gücümüz olan kültür hazinemiz de böylece biraz daha önemli hale geldi. Turizmin pastasını Türkiye'de 5 şehir paylaşıyor. Yüzde 80 kısmı bu beş şehirde, geriye kalan kısmı da 76 şehirin de ekonomiye değer kattığı yansıyor. Dolayısıyla bu dengenin kültür turlarıyla biraz daha kültür tarafına doğru ağırlık kazanacağını düşünüyoruz.''
Bağlıkaya, Mardin’in tarih boyunca birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapıp kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere gastronomi ve deneyim turizmi ile öne çıktığını ve bu nedenle TÜRSAB olarak her zaman yanınızdayız, varlığınız var olma sebebimizdir şeklinde vurguladı.
“Birçok farklı dil, din ve kültürün bir arada yaşadığı Mardin, cami, medrese, kilise, manastır, farklı uygarlıkların yaptırdığı kaleler, tarihi ören yerleriyle tam bir kültür mozaiği olarak bugün de dimdik ayakta duruyor. Gündüz seyranlık, gece gerdanlık diye anılan güneydoğunun parlayan yıldızı Mardin, sadece dini, tarihi ve kültürel mimari eserleriyle değil, aynı zamanda zengin mutfağı ve telkâri, taş oymacılığı gibi zanaatlarla da ziyaret edenlere çok özel deneyimler sunuyor. Tüm bu zenginliklerin daha geniş kitlelerce tanınması için TÜRSAB olarak elimizden gelen gayreti bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. TÜRSAB olarak her zaman yanınızdayız, varlığınız var olma sebebimizdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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