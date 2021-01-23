Mardin'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı

Mardin’de sürü halinde gezen başıboş köpekler çocuklara saldırdı.
Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri çocuklara saldırdı. Köpeklerden korkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sokak köpeklerinden rahatsız olan vatandaşlar, hayvanların toplanıp barınaklara götürülmesini istedi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklar da korku halinde bölgeden uzaklaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.