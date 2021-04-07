Rus turist kafilesi, Mardin'de



Selim KAYAMehmet ÇINAR/ MARDİN, (DHA)TÜRKİYE'ye, Rusya'dan en çok turist getiren tur operatörlerinden birinin girişimiyle Mardin'e gelen Rus kafilesi, Kasimiye Medresesi'ni gezdi.

Rusya'dan Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörlerinden birinin girişimiyle Rus turist kafilesi, Mardin'e geldi. Uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen Rus turistler ve seyahat acentelerinden ekibin Mardin'deki ilk gezi durağı, Kasimiye Medresesi oldu. Mardin´in son zamanlarda turizm alanında popülaritesinin çok yüksek olduğunu fark ettiklerini belirten operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici, "Misafirlerin ilgisini çeken bir bölge ama şu ana kadar tur düzenlemediği için öncü olmak adına tur başlattık. Rusya´nın farklı şehirlerinden 8 acenteci ve 20 misafir bulunuyor. Acenteciler ilerleyen süreçlerde de haftalık programlarla gelmeye devam edecekler. Özellikle bölgeyi tanıtmak ve bölgedeki alanları hem fotoğraf hem de videolarla Rusya´da satışa açmak için Rusya´dan acentecileri getirmeye devam edeceğiz. İnanılmaz derecede pozitif sonuç aldık ve çok fazla paylaşımlar yapılıyor ve katlanacak artacak ve çok büyük operasyona adım atmış olacağız" dedi.

Rus turist Natalia Chykhlomina, Mardin'e Ulyanovsk kentinden geldiğini belirterek, "Mardin çok güzel bir kent. Filmlerden ve dizilerden biliyorum. Beklediğim gibi umduğum gibi gördüm. Herkesin mutlaka görmesi gereken bir kent" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Mehmet ÇINAR

2021-04-07 15:57:23



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