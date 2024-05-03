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        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:59
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        Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Saraçoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Ş.S. ve A.S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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