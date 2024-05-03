Dicle Elektrik'ten, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısı

Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı vizyonuyla çalışmaların sürdüğü, yatırımların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Mardin'de 358 bin 600 aboneye hizmet sağlandığı, özelleştirmeden bu yana Mardin'e 10 yılda 3 milyar 200 milyon lira yatırım yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu yıl da kente 1 milyar liraya yakın bir yatırımın daha hizmete alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Teknoloji odaklı yapılan yatırımlarla altyapının güçlendirmesine rağmen özellikle tarımsal sulamada kayıt dışı kullanım nedeniyle şebekenin aşırı yüklenme kaynaklı uyarı verdiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi: "2023 yılında Mardin'de 5 milyar kilovatsaat (kWh) enerji çekişi oldu. 2 milyar 465 milyon kWh'ın kayıt içinde olduğu tespit edildi. İl genelinde 2,5 milyar kWh kayıp kaçak enerji çekişi mevcut. Bu kaçak enerjinin ülkeye maliyeti ise 6 milyar 250 milyon liradır. Sadece Mardin'de tüketilen kaçak enerji, 1,2 milyon hanenin tüketimine eşittir. Her hanede 4 kişinin yaşadığını varsayarsak bu da 4 milyon 800 bin kişinin enerji tüketimine denk gelmektedir. Enerji çekişi her geçen gün artmakta."