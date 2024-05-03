Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Dicle Elektrik'ten, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısı

        Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik'ten, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik, Mardin'de elektrikte kayıt dışı kullanım uyarısında bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı vizyonuyla çalışmaların sürdüğü, yatırımların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

        Mardin'de 358 bin 600 aboneye hizmet sağlandığı, özelleştirmeden bu yana Mardin'e 10 yılda 3 milyar 200 milyon lira yatırım yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu yıl da kente 1 milyar liraya yakın bir yatırımın daha hizmete alınmasının hedeflendiği belirtildi.

        Teknoloji odaklı yapılan yatırımlarla altyapının güçlendirmesine rağmen özellikle tarımsal sulamada kayıt dışı kullanım nedeniyle şebekenin aşırı yüklenme kaynaklı uyarı verdiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

        "2023 yılında Mardin'de 5 milyar kilovatsaat (kWh) enerji çekişi oldu. 2 milyar 465 milyon kWh'ın kayıt içinde olduğu tespit edildi. İl genelinde 2,5 milyar kWh kayıp kaçak enerji çekişi mevcut. Bu kaçak enerjinin ülkeye maliyeti ise 6 milyar 250 milyon liradır. Sadece Mardin'de tüketilen kaçak enerji, 1,2 milyon hanenin tüketimine eşittir. Her hanede 4 kişinin yaşadığını varsayarsak bu da 4 milyon 800 bin kişinin enerji tüketimine denk gelmektedir. Enerji çekişi her geçen gün artmakta."

        Enerji çekişinin artmasının şebekeye ve milli ekonomiye ciddi zararlar verdiği ifade edilen açıklamada, şehrin kesintisiz ve kaliteli enerji alması için olağanüstü bir çabayla çalışmaların sürdüğü, kayıt dışı kullanımla mücadele edildiği bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mardin'de 272 bin aktif abone bulunuyor ve aboneler sulama dönemi öncesi bir günde yaklaşık 5,4 milyon KWh elektrik harcıyor. Sayıları 7 bin olan Mardinli tarımsal sulama abonesi, toplam abone sayısı içinde yaklaşık yüzde 2,5'lik bir kesimi oluşturuyor. Söz konusu 7 bin tarımsal sulama abonesinin, sulamanın başlaması ile birlikte günlük tüketim miktarının 18 milyon KWh'ın üzerine çıktığını görüyoruz. Diğer bir tabirle Mardinli tarımsal sulama aboneleri, ildeki diğer abone gruplarının 3 katına yakın yükseklikte elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. Yılda 6,5 milyar kWh elektriği, tarlalarını yer altı suyu ile sulamak için kullanan bölge genelindeki 35 bin abonenin 7 bini aşkın kısmı Mardin'de bulunuyor. Bu abonelerden 5 bin 600'ünün birikmiş olan elektrik borcu ise 10 milyar liraya ulaşmış durumda. Tarımsal sulamanın en yoğun olarak yapıldığı Kızıltepe ve Derik ilçesindeki kaçak kullanımın bu şekilde devam etmesi durumunda, bu iki ilçede şebekelerin tamamen çökeceği ve bu ilçelere enerji verilememe riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Yüksek kayıp kaçak oranı sebebiyle kırsalda enerji dalgalanmaları başladı. Bu durum kırsalda yürütülen tüm faaliyetleri sekteye uğratıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Yaklaşık 1 ton metal atıkla dev geyik heykeli yaptı
        Yaklaşık 1 ton metal atıkla dev geyik heykeli yaptı
        Mardin'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yarala...
        Mardin'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yarala...
        Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Bilal, yaralandı
        Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Bilal, yaralandı
        Midyat Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
        Midyat Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
        Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı'nda çalışmalar devam ediyor
        Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı'nda çalışmalar devam ediyor
        Mardin'de, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek yürüyüşü
        Mardin'de, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek yürüyüşü