Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü

İHA

Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni, ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak'a götürüldü.
Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta S.Ö. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Baran Hasan Rasho'nun (23) cansız bedeni ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak Şengal’e götürüldü.
Katil zanlısı S.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı
Mardin’de hastanelerde randevu zorunluluğu
YEREL HABERLER Mardin’de hastanelerde randevu zorunluluğu
1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
YEREL HABERLER 1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek ...
Ata mesleği olan gümüşçülük, genç ustasının elinde canlanıyor
YEREL HABERLER Ata mesleği olan gümüşçülük, genç ustasının elinde ...
'Maske düştü', vakalarda artış görüldü
YEREL HABERLER 'Maske düştü', vakalarda artış görüldü
Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ...
Mardin’e açık hava sineması geri geliyor
YEREL HABERLER Mardin’e açık hava sineması geri geliyor
Mardin'de trafik kazalarında 7 ayda 4 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazalarında 7 ayda 4 kişi hayatını ...
Kaymakam Dundar muhtarlarla aşılama sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Dundar muhtarlarla aşılama sürecini ...
Mardin tarihi görünümüne yeniden kavuşuyor
YEREL HABERLER Mardin tarihi görünümüne yeniden kavuşuyor
Gençlerin ilgi odağı MBB Gençlik Merkezi’nde genişletme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Gençlerin ilgi odağı MBB Gençlik Merkezi’nde ...
Bu kuaförde 2 doz aşı olana cilt bakımı ücretsiz
YEREL HABERLER Bu kuaförde 2 doz aşı olana cilt bakımı ücretsiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.