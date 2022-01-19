Mardin'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
İki gün öncesinden meteorolojinin yaptığı kar uyarısı ile birlikte Mardin beyaza büründü. Kar yağışı fırtına ile birlikte etkisini sürdürürken, yollar trafiğe kapandı. Özel araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, araç sürücülerini zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.