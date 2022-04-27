Mardin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonlar sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCKYPG/PYD terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. PKKKCK terör örgütüne yönelik Mardin'in kırsal alanlarında yürütülen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde PKK/KCKYPG/PYD terör örgütünün kırsalda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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