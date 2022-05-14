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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de OSB’nin genel kurul toplantısı yapıldı

İHA

Mardin’de OSB’nin genel kurul toplantısı yapıldı

Mardin’de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 13’üncü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Müteşebbis Heyeti, STK temsilcileri, ilgili kamu kurum yetkilileri, üyeler ve OSB üyesi sanayiciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı genel kurul kararlarının alınmasıyla devam etti.
Genel kurul toplantısının açılışında bir konuşma yapan Vali Demirtaş, Mardin’in sahip olduğu artılarının çok az bir şehirde bulunduğunu dile getirerek bunun yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Mardin’in sahip olduğu artılarının değerlendirmesinin önemine değinen Vali Demirtaş, “Mardin bir tarım, ticaret ve turizm kenti. Bu üçüncünün bir arada bulunduğu kent çok az bulunur. Bu Mardin’i bizim değerlendirmemiz lazım. Mardin’i büyütmemiz lazım. İhracatımız 1 Milyar doları geçmiş” dedi.
Sanayicilere turizme yatırım yapma çağrısında bulunan Vali Demirtaş, “Kendimizi değiştirmemiz lazım. İş adamlarımızı özellikle turizm alanında yatırım yapmaya davet ediyorum. Çok ciddi bir para var burada. Çünkü Mardin bir açık hava müzesi. Bunu hiçbir yerde bulunmazsınız. Bundan sonra özellikle şuna inanıyorum; yurt dışından da çok ciddi anlamda turistlerin geleceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş tur operatörleri Mardin’i görmek için heveslenmeye başladılar. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletlerinde haberlerde Mardin’e yer verildi. Bunu başarabiliriz. Bunun başarmamak için herhangi bir sebep yok” diye konuştu.
Genel kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Demirtaş, bunun bir nöbet değişimi olduğunu dile getirerek daha önce yönetimde yer alarak şehrin sanayisine hizmet eden üyelere teşekkür etti.
OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulnasır Duyan’da yaptığı konuşmasında görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan vekili Abdulnasır Duyan yeniden Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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