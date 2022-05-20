Mardin'de vites değiştirmeyi unutan sürücü gaza basınca arabası ile kafeye daldı

Mardin'de vites değiştirmeyi unutup gaza basan sürücü otomobil ile kafeye daldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki aracıyla geri gitmek isteyen ancak vites değiştirmeden gaza basan sürücü, 06 EA 4658 plakalı BMW marka otomobili ile kafeye daldı. Araç kafenin damlarını kırarak, yarıya kadar içeri girdikten sonra havada asılı kaldı. Panik yaşayan kafedeki vatandaşlar şaşkına dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.