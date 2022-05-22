Mardin'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'de 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel yemekleri yerli ve yabancı turistlere tanıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Mardin'de etkinlik düzenlendi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü, Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kadınların hazırladığı yemekler burada yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu. İlk gün hazırlanan kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok ve sembusek, badem şekeri, reyhan şerbeti ve meyan kökü gibi lezzetler ikram edildi.
Kurulan stantları gezip, yöresel yemekler hakkında bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Mardin, turizm kentinin yanında birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış ve bu ev sahipliğinin yanında kendisinden önceki medeniyetlerin kültür mirasını devralmış. O yüzden yemek kültürünün de çok zengin olduğunu düşünüyoruz. Bu zengin yemek kültürünü kısmet olursa hem misafirlerimize hem de vatandaşlarımıza çok güzel bir şekilde yansıtmayı düşünüyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-05-22 11:33:02
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