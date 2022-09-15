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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (4)

DHA

Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (4)


'MARDİN'İ DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLARLA BULUŞTURDUK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Derik ziyaretinin ardından Kızıltepe ilçesine geçerek, 'Kızıltepe Çevre Yolu ve CeylanpınarKızıltepe Yolu' çalışmasının olduğu bölgede incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle, viyadüklerle aştıklarını belirterek, "Karayollarımızdaki tünel uzunluğunu 50 kilometreden alıp tam 663 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğunu da 730 kilometreye uzattık. Havayolunu halkın yolu yaptık, 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye yükselttik. Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak dedik, çok şükür bu hedefimizi de büyük oranda gerçekleştirdik. Ülkemizde 20 yılda taşıt sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken taşıt hareketliliği de yüzde 172 oranında artmıştır. Hükümetlerimiz dönemindeki yatırımlarımızla son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 5 kat artırdık. Ulaşım ve iletişim altyapısında 20 yılda Mardin'e 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık. Kadim şehrimizdeki mevcut sadece 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 9 kat artırarak 272 kilometreye çıkardık. 372 kilometrelik bütünlüğü sıcak kaplamalı yolu, 51 köprüyü de Mardinlilerin hizmetine sunduk. Proje bedeli 2,5 milyar liraya yaklaşan Mardin Midyat Yolu, CeylanpınarKızıltepe yolu, BatmanHasankeyf, GercüşMidyat yolu, Nusaybin ve Derik'teki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. KızıltepeMardin Havalimanı yollarını oluşturan projemizin toplam uzunluğu 74 kilometredir. Proje kapsamında bugüne kadar CeylanpınarKızıltepe yolunun 32 kilometrelik kesiminin statik kaplama seviyesini tamamladık. En kısa sürede sıcak kaplama çalışmasına da başlıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda bölgesel farklılıklar yok. İhtiyaç, önem ve aciliyet var, bütünsel kalkınma var. Türkiye'nin her bir köşesine aynı anda yatırım yapma anlayışı var. Kuzey, güney, doğu, batı demeden, ayırmadan milletimizin ihtiyacı neredeyse oraya hizmet götürme azmi vardır. Bunu da çok şükür yapıyoruz. Biz Mardin´i seviyoruz ve değer veriyoruz. Sağladığımız güven ve istikrar ortamında yıllardır terör belasından çok çeken Mardin´den ulaşım ve iletişimdeki yatırımları kat kat artırıyoruz. Mardin´i daha güvenli ve konforlu yollarla buluşturduk. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Bizim amacımız 2022 yılı bitmeden bu projeyi tamamlayıp Kızıltepelilerin, Mardinlilerin hizmetine sunmaktır. Bunu tamamladığımızda Şanlıurfa'dan Habur´a kadar o yoğun trafikteki Kızıltepe´deki bu ulaşım ve şehir içi trafiğini de rahatlatacağız inşallah" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, incelemelerin ardından ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2022-09-15 20:36:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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