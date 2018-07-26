13 Metrekare Sanat Kolektifi üyelerinin, tarihi Marangozcular Kahvehanesi'nin damında açık havada geçen haziran ayında başlattığı film gösterimlerine Mardinli sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. AA'nın haberine göre, Ortadoğu ağırlıklı sinema filmlerinin gösterildiği tarihi kahvehaneye gelenler son olarak Nacer Khemir'in yönettiği Bab'Aziz filmini izledi.

"EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEK"

13 Metrekare Sanat Kolektifi üyelerinden Canan Budak, yaptığı açıklamada, dört arkadaş başladıkları çalışmalarında gün geçtikçe sayılarının arttığını söyledi. Geçmişte sinema filmlerinin açık havada izlendiğini anımsatan Budak, kentteki sinemaların tümünün kapalı alanda olduğunu dile getirdi. Film gösterimlerini her çarşamba akşamı açık havada yaptıklarını aktaran Budak, "Birçok insan seyretmeye geliyor. Haziran ayında faaliyete başladık, ekim ayına kadar burada film gösterimleri devam edecek" dedi.

ORTADOĞU SİNEMASINDAN ESİNTİLER

Üyelerden Ömer Kılıç da eskiden Mardin'de filmlerin damlarda izlendiğini ve tekrar o duyguyu canlandırmak istediklerini anlattı. Mezopotamya Ovası'na yaslanarak, Mardin Kalesi karşısında gece görüntüsüyle açık hava sineması yaptıklarını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir ilgi var, insanlara nostaljik bir hava yaratıyor. Özellikle seçtiğimiz filmler Ortadoğu filmleri. Şu anda, Ortadoğu sineması üzerinde duruyoruz. 'Peki Şimdi Nereye?' filmiyle başladık; bir Lübnan filmiydi. Bu gece de 'Bab'Aziz' filmi; bir derviş ve torunun hikayesini ele alan bir film. Sırtımızı uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'na dönüp Ortadoğu sinemasını, gerçekliğimizi izliyoruz. Sağ olsun toplumdan da güzel bir destek var. İnsanlar buraya geliyor, gün geçtikçe çoğalıyoruz."

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YERİNE DAMLARDA İZLEMEK ÇOK DAHA GÜZEL"

Filmi izlemeye gelen vatandaşlardan Şaha Keleş ise otantik bir ortamda çok keyifli ve güzel bir duygu yaşadıklarını kaydetti. Keleş, "Sinemayı bu şekilde izlemek çok daha keyifli. Alışveriş merkezlerinde sinema izlemek yerine damlarda izlemek çok daha güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Esra Gökçe de 20 gün önce gezmek amacıyla geldiği Mardin'e hayran kaldığını belirtti. Tesadüfen karşılaştığı bu film gösterimine de hayran kaldığını anlatan Gökçe, "Annem her zaman bahsederdi; 'Çocukluğumda, damların üzerinde sinema izlerdik' diye. Çok otantik, güzel, heyecanlı. Burada yaşadığım günleri hiç unutmayacağım. Bu da benim için çok güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

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