Marilyn Manson İstanbul'a geliyor

ABD'li ünlü şarkıcı Marilyn Manson, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geliyor.

'Antichrist Superstar', 'Mechanical Animals' ve 'The Pale Emperor' gibi ikonik albümleriyle tanınan şarkıcı, 'One Assassination Under God Tour' kapsamında Stagepass organizasyonuyla İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak.

Marilyn Manson konseri, 3 Eylül 2025 Salı akşamı Bonus Parkorman'da gerçekleşecek.

Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock