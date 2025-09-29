Mario Lemina: Rakip zor olsa da 3 puan almak istiyoruz

Daha önce Liverpool'a karşı forma giydiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Liverpool'un nasıl bir takım olduğunu biliyorum. Bu maç, sadece bir oyuncuyla ilgili olmayacak. Sadece bir oyuncuyla çözülecek bir maça çıkmayacağız. Takımımızda birçok iyi oyuncu var. Takım kimyası çok önemli olacak. Ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum. İyi bir kimyamız var. Agresif olmak ve rakibe boşluk bırakmamak önemli olacak. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyoruz. Biz de kendimizle gurur duymak istiyoruz." diye konuştu.