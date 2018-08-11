Maritimo - Santa Clara sahaya çıkıyor

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Maritimo, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Santa Clara takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maritimo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Santa Clara, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 675 kodlu maçı oynayanlar; Maritimo galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Santa Clara galibiyet oranı 3.75. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Maritimo önceki hafta Benfica mücadelesinde 3-0 yenildi.

Santa Clara ise Vitoria Guimaraes maçında 1-0 kazandı.

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