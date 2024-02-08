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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Marius Sumudica: İyi bir futbol sergiledik - Gaziantep FK Haberleri

        Marius Sumudica: İyi bir futbol sergiledik

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumucida, müsabakada iyi bir futbol sergilediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 00:06 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:06
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        "İyi bir futbol sergiledik"
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        Sumucida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını düşündüğünü ve üzgün olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İyi oynadığımız zamanlar vardı. Oyunu kontrol ettiğimiz zamanlar da oldu. 4 net pozisyona girdik. Büyük takıma karşı oynuyorsanız ve pozisyonları gole çeviremiyorsanız, işiniz daha zorlaşıyor. Aptalca bir penaltı yaptık, rakibe hediye ettik. Kazandığımız penaltıyı gole çeviremedik. Çok pozisyona girdik ama gole çevirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda rakibe pek pozisyon vermedik. İkinci yarı açıldıktan sonra rakip daha fazla alan bulduğu için daha fazla pozisyona girdi."

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