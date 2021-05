STRİPTİZCİLİKTEN OYUNCULUĞA



Öte yandan sorunlu bir çocukluk geçiren Wahlberg 9 kardeşli bir ailede büyüdü. 16 yaşında okulu terk eden Mark Wahlberg, ufak çapta suçlara karıştı.

Wahlberg, birkaç işte çalıştıktan sonra ağabeyi Donnie Wahlberg ile 'New Kids on the Block' adlı müzik grubuna katıldı.

Şarkı söylediği yıllarda striptizcilik de yapan Mark Wahlberg, hemen ardından da 1993 yılında ilk sinema filmi 'The Substitute' için kamera karşısına geçti. Birkaç filmde rol alan Wahlberg, yıldızı parladıkça başrollerde de kendine yer buldu.