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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Market fiyatlarını gösteren siteye yoğun ilgi - İş-Yaşam Haberleri

        Market fiyatlarını gösteren siteye yoğun ilgi

        Marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabildiği siteyi bir haftada 1,8 milyon kişinin ziyaret ettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:00
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        Market fiyatlarını gösteren siteye yoğun ilgi
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, "http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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