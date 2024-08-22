Market poşetini açarken hayatı karardı: Sudenaz'a ikinci kornea nakli

Pandemi dönemi başlayınca hastaneye çok sık gidemediklerini aktaran baba Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"O süreçte doktorlarımızın da yerleri değişti. O sırada hep eski ilaçları kullandığımız için gözde ilaçların yetersiz kaldığı belirlendi. En son İzmir Şehir Hastanesine geldiğimizde doktorlar tekrar nakil olmasını söyledi. Tekrar nakil oldu ve başarılı geçti. Kontrollerimiz sürecek. İnşallah daha iyi olur.”

Kızının sağlıklı olmasını temenni eden Akdağ, "Tek isteğim kızımın gözünün görmesi. Normal bir döngüye dönmesi. Doktorlar, göz sinirleri zedelendiği için kaynama aşamasının zor olacağını söyledi. Doktorların muayenesinden memnunuz. Bizleri yönlendiriyorlar" dedi.