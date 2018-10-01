SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Markete daldı içe içe çaldı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Markete girdi içip yeyip çaldı

Markete girdi yeyip, içip, çaldı!

Adana'da girdiği marketlerden bulduğu değerli malzemeleri çalan bir kişinin herhangi bir şey içip yemeden hırsızlık yapmadığı görüldü. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

01.10.2018 - 09:35 | Güncelleme: İHA

Adana'da girdiği marketlerde içecek içerek hırsızlık yapan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde bir markete giren bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol ederken raflarda bulunan içeceklerden içti. Ekrem E. daha sonra içeceklerin boş kutusunu da raflara geri koydu.
Şüpheli, marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu iç çamaşırının içine koyarak çaldı. Olayın ardından market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını fark etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI

İHA'nın haberine göre polisi arayan market sahibi şikâyetçi oldu. Markete gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceledi. Polis, hırsızlık olayını Ekrem E.'nin (33) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığı, bu hırsızlık olaylarında da önce içecek içtiği sonra hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalandı.
Emniyete getirilen şüphelinin sorgusunda, "İşsizdim, çaldığım paraları çocuklarımın ihtiyaçları için kullandım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ekrem E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X