Adana'da girdiği marketlerde içecek içerek hırsızlık yapan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde bir markete giren bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol ederken raflarda bulunan içeceklerden içti. Ekrem E. daha sonra içeceklerin boş kutusunu da raflara geri koydu.

Şüpheli, marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu iç çamaşırının içine koyarak çaldı. Olayın ardından market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını fark etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI

İHA'nın haberine göre polisi arayan market sahibi şikâyetçi oldu. Markete gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceledi. Polis, hırsızlık olayını Ekrem E.'nin (33) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığı, bu hırsızlık olaylarında da önce içecek içtiği sonra hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelinin sorgusunda, "İşsizdim, çaldığım paraları çocuklarımın ihtiyaçları için kullandım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ekrem E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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