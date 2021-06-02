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Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken İçişleri Bakanlığı günlük hayatımızı yakından ilgilendiren kademeli normalleşme genelgesi yayınladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri değişti. Vatandaşlar marketler saat kaça kadar açık, market çalışma saatleri ne oldu merak ediyor. İşte detaylar...

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki bu süreçte marketler saat kaça kadar açık olacak?

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 ile 22.00 arasında geçerli. Marketler ise her semtte değişiklik gösterebileceği gibi genellikle 09.00 ile 21.00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.

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