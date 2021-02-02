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Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararları marketlerin çalışma saatlerinin kısıtlanmasına neden olmuştu. Aşılama çalışmalarının artmasıyla birlikte korona virüs kısıtlamalarının ne zaman kalkacağı merak edilmeye başlandı. Marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar hafta içi kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri 2021

Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Milyonlarca vatandaşın gözleri kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte pek çok işletme gibi marketlerin ve bakkalların da mesai saatleri değişti. 2021 marketler ve bakkalların kaçta kapanacağı araştırılıyor. Marketler ve bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Yeni genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların bugünkü (2 Şubat ) çalışma saatlerine dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte 1 Şubat 2021 A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

HAFTA İÇİ YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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